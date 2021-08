O programa online do agronegócio de Caratinga e região. Acompanhe pelas redes sociais Instagram @tv.rural, Facebook tvruralcaratinga e Youtube. Neste domingo (22):

Preservação de Nascentes

O TV Rural exibe a segunda reportagem da série especial sobre a água. Neste episódio, a importância da preservação de nascentes e o papel importante do Córrego do Lage para o abastecimento de Caratinga.

Naldo do Forró

Poucas pessoas conhecem como são os bastidores de um show. Antes de subir ao palco, o deslocamento para o evento, a preparação das dançarinas e do cantor. Os perrengues, mas, no final, tudo termina em festa. Tem pé na estrada, com Naldo do Forró.

Dica Pet

A médica veterinária Priscila Tucunduva fala a respeito da importância da vacinação para os pets. “Quando o pet é filhote, a vacinação se inicia com 45 dias de vida. Nesse período é feita a vacina conhecida como das viroses. Faz o intervalo de 30 dias entre as vacinas e no total de três doses. Ao final, esse pet está imunizado e pode ter acesso à rua e outros animais. É muito importante todo ano fazer a vacinação, porque mesmo quando adultos, eles também pegam doenças. É importante a prevenção. Não existe só a vacina das viroses, existem da gripe, antirrábica, dentre outras. O importante é sempre levar o seu pet ao médico veterinário para orientá-lo melhor à época e quais vacinas devem ser realizadas”.

Encontro de Campeões

O Encontro de Campeões do III Concurso de Qualidade dos Cafés de Caratinga e região teve por objetivo um debate sobre o mercado de café especial e elaboração de uma agenda para o fortalecimento da rede de produtores.

Derivados de Leite

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) realizou o curso de Derivados de Leite a produtores de Santa Rita de Minas. O projeto conta com apoio do Sindicato dos Produtores Rurais e da prefeitura do município.