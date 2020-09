O programa online do agronegócio de Caratinga e região. Acompanhe pelas redes sociais Instagram @tv.rural, Facebook tvruralcaratinga e YouTube. Neste domingo (06).

Bombeiros e PM Ambiental conscientizam sobre queimadas

Descarte inadequado de lixo, poluição, desmatamento e queimadas. Algumas atividades humanas impactam negativamente no meio ambiente. As ações de conscientização são constantes e um trabalho conjunto nas áreas de proteção ambiental está sendo realizado.

Cabo Edil, da Polícia Militar de Meio Ambiente destacou que setembro é um dos períodos mais críticos para a ocorrência de queimadas. O subcomandante do Corpo de Bombeiros Militares de Caratinga, subtenente Gildo, explicou que o combate às chamas em locais de difícil acesso é bastante complicado, por isso, os danos ao meio ambiente podem ter grandes proporções.

Dica: Cuidados com as vacas durante o parto

Você sabe quais são os principais cuidados com as vacas durante o parto? A médica veterinária Maria Clemente explica que a escolha do local é fundamental. “É muito importante que essas vacas sejam colocadas em um piquete ou em um pasto próximo ao curral, um local que o vaqueiro ou a pessoa que cuida esteja sempre acompanhando e visualizando a vaca. E que nesse piquete, que chamamos até de “piquete maternidade”, elas tenham uma boa fonte de água limpa, de qualidade e tenham também um local macia, de preferência que seja gramado, para que elas possam se levantar e se deitar; até mesmo pra quando o bezerro nascer não caia em um local que seja duro ou que tenha pedras, fazendo com que ele possa se machucar”.

Maria destaca que o local precisa ser seco, ou seja, livre de umidade. “Não pode ser um lugar barrento, porque se o bezerrinho cair ali naquele local ele já pode se contaminar com doenças ou mesmo ficar deitado no molhado, em temperatura baixa e ter problemas em função disso. Que traga segurança para a vaca e o bezerro, ofereça para eles boa qualidade de higiene e de alimentação até o vaqueiro poder levar essa vaca para o curral e partir daí os cuidados com o bezerro recém-nascido”.

Culinária: Broa de arroz na folha de bananeira

Aos sábados, às 5h, Mariana Vieira acende o forno para assar as broas de arroz, cuidadosamente ajeitadas no balainho de bananeira. A receita leva açúcar, manteiga gordura, 1 pitada de sal, pó de arroz, coalhada e fermento químico. É preciso muita dedicação, pois a massa começa a ser preparada no dia anterior, descansa e é finalizada no dia seguinte. São 30 a 40 minutos de forno para chegar ao resultado final.

Prosa & Música: Daniel Gardone

Desde a infância Daniel Gardone se dividia entre Santa Bárbara do Leste e Caratinga. A paixão pela vida no campo se reflete na profissão: médico veterinário e cantor sertanejo. Na carreira musical, já acumula a divertida “Eu tô Igual a Chuveiro velho” e “Fica com seu celular”, composição inspirada na história de uma amiga. Contatos estão disponíveis pelo 33 99914-2940.

