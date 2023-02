TURNO DOS CAVALEIROS DE AÇO

Polícias Militar e Rodoviária Federal realizam operação com apoio de aeronave para combater crimes violentos com uso de motocicletas

CARATINGA – Uma grande operação chamou atenção de toda cidade na tarde dessa sexta-feira (3). Intitulada Turno dos Cavaleiros do Aço, que são os militares que trabalham com motocicletas, a operação, segundo o comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, André Pedrosa, teve por objetivo combater os crimes violentos como roubos, assaltos e homicídios.

Para isso, a Polícia Militar contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal e da aeronave da 5ª Base Regional de Aviação do Estado Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo PMMG – Brave. “É com grande satisfação que a gente desencadeia essa operação conjunta com nossos parceiros, Polícia Rodoviária Federal, e o 5º Batalhão de Patrulhamento Aéreo. O objetivo da operação é fazer frente a criminalidade violenta, principalmente os homicídios com o foco em motocicletas que são veículos comumente utilizados nessas práticas. Aproveitamos para lançar várias equipes com motocicletas com militares treinados preparados para esse tipo de ação que foram formados no último curso de motopatrulhamento especializado no 62º Batalhão de Polícia Militar”, ressaltou o tenente-coronel André Pedrosa.

O inspetor Fernando Cezar, da Polícia Rodoviária Federal, falou da importância do trabalho em conjunto com a PM, na fiscalização de motocicletas. “Estaremos trabalhando conjuntamente, a PM estará dentro do município, nas ruas de acesso a Caratinga e nós na rodovia BR-116. Temos muitas motocicletas sem documentos, motociclistas inabilitados e principalmente crimes. E nós estaremos em conjunto combatendo esses crimes aqui na região”, disse o inspetor da PRF.

Na semana passada a PRF desenvolveu a operação “Duas Rodas” com apoio da Polícia Militar, que trabalhou dentro do município dando apoio para evitar fugas e em possíveis abordagens de suspeitos. “Os resultados foram bastante expressivos, foram apreendidos 61 veículos irregulares, dentre eles, 42 motos, registradas três ocorrências criminais, além das multas de trânsito. Temos também a questão dos mototaxistas que devem obedecer uma série de quesitos que a legislação define, e o que temos observado é que não existe isso. Então os que estão sendo flagrados estão sendo orientados, autuados quando a multa é devida, e pedimos que eles observem as regras pois temos verificado muitas infrações deles na região”.

O major Wilson Júnior, da 5ª Brave, disse que a base regional de aviação cobre a área leste, principalmente as macrorregiões do Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. “Estamos aqui para potencializar as ações do 62º Batalhão, para que a gente possa dar o máximo de resultados nessa operação. A aeronave tem o foco na segurança dos policiais e obviamente evitar fugas, e que perseguições se estendam por conta da facilidade da aeronave de chegar nesses locais”, concluiu o major.