Turista morre após ser atingida por estátua que caiu de janela

Câmeras de segurança registraram o momento em que a turista é atingida, enquanto passeava com o namorado pela rua. O casal estava com as malas e partiria para o aeroporto em seguida.

O pai da jovem lamentou o ocorrido.

“Bastava que esse objeto a tivesse atingido no braço, na mão ou no ombro, mas acertou em cheio a cabeça, como se tivessem mirado”, disse Gianfranco Jaconis, abalado com a morte da filha.