Turismo de Minas Gerais sustenta aquecimento em 2024, mostra análise da Fecomércio MG 

Análise realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, mostra que a atividade turística sustenta crescimento contínuo neste ano em Minas Gerais. Conforme a análise, o turismo teve incremento de 2,1% no mês de julho.

A atividade mantém desempenho positivo no estado em todas as frentes analisadas: mês corrente, julho 2024 frente julho de 2023, acumulado do ano e últimos 12 meses – é o único estado do Sudeste com esta dinâmica positiva. Minas Gerais lidera o crescimento do turismo no contexto nacional no acumulado do ano com 9,3% e nos últimos 12 meses, com 10,5% de incremento.

O crescimento segue bastante acentuado ao se comparar o desempenho da atividade entre julho de 2024 e julho de 2023, quando houve elevação de 10,6%. A análise indica tendência de acomodação nesta base de comparação já que, em julho de 2023, o indicador mostrava 18,1% sobre julho de 2022.

O turismo continua a evoluir no estado também nos primeiros sete meses de 2024 a um percentual de 9,3%. No acumulado do ano, a taxa de crescimento da atividade vista em julho é a maior desde o mês de fevereiro. Nesta frente de análise, também é vista tendência de acomodação do crescimento no pós-pandemia. Em outubro de 2023, por exemplo, o incremento registrado no estado no acumulado do ano era de 18,2%.

Nos últimos 12 meses, o volume de atividade turística em Minas Gerais mantém desempenho consistente, registrando taxa de 10,5% em julho, também com tendência de desaceleração desde 2023.

O estado ocupa, em julho, a terceira posição no peso da atividade turística para a economia brasileira, com participação de 8,12%. São Paulo, com 38,96% tem a maior participação seguido do Rio de Janeiro com 12,43%.

De acordo com Gabriela Martins, economista da Fecomércio MG, vários fatores contribuíram para os índices observados em Minas Gerais se manterem aquecidos. Primeiramente julho é um mês de férias escolares no Brasil, o que motiva muitas famílias a viajarem, além disso o inverno em Minas Gerais é conhecido por ter um clima ameno e agradável, ideal para passeios ao ar livre e visitas a cidades históricas e atividades de ecoturismo. Outro fator são os bares e restaurantes que encantam os visitantes com diversas opções de pratos típicos além da variedade de eventos culturais e festas tradicionais, esse conjunto de fatores contribui com a economia e com movimentação dos setores do comercio, serviço e turismo”, explica Martins.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.