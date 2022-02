Tumulto resulta em mulher morta por militar em São Sebastião do Anta Sargento foi esfaqueado e alega ter agido em legítima defesa

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Um tumulto em São Sebastião do Anta na madrugada dessa segunda-feira (7) terminou com uma mulher morta, um policial militar esfaqueado e homem baleado.

De acordo com informações da Polícia Militar, no decorrer da noite desse último domingo (6), aconteceram dois roubos consumados no município de São Sebastião do Anta, dentro de poucas horas.

Militares do local foram acionados para coordenar as ações de identificação dos autores, rastreamento, acionamento de eventual plano de cerco e bloqueio e outras medidas com o objetivo de elucidar os crimes.

Durante a abordagem a pessoas que estavam em frente a um bar, situado na praça João Barbosa Neto, em São Sebastião do Anta, um homem de 49 anos teria “subvertido a ordem, obstruindo a ação policial”.

Neste ínterim, o suspeito teria dito aos militares que iria a sua residência, e voltaria para resolver aquela situação. Minutos após, ele retornou de posse de uma arma de fogo para atentar contra a vida dos militares.

Um militar ao perceber que o suspeito estava de posse de arma de fogo, efetuou dois disparos, “a fim de repelir iminente e injusta agressão contra a vida dos militares interventores”, disse a PM. Os projéteis atingiram o braço e ombro direitos do suspeito, causando-lhe incapacitação motora e o fazendo cessar a agressão de imediato.

Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, no decurso da ocorrência, a irmã do suspeito, Andressa Cristiane da Silva, 40 anos, apropriou-se de uma faca e desferiu um golpe na altura do abdômen de um militar, que na ocasião estava em trajes civis e sem colete. Mesmo lesionado, o militar conseguiu efetuar dois disparos de arma de fogo contra a mulher.

O militar foi socorrido ao hospital São Sebastião, na cidade de Inhapim, sendo estabilizado e transferido ao hospital Márcio Cunha, na cidade Ipatinga, onde foi atendido e está consciente, orientado e aguarda exames para a realização de cirurgia.

A mulher faleceu durante atendimento no hospital São Sebastião e o suspeito foi socorrido ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, onde permanece sob escolta policial.

A Polícia Militar continua realizando diligências e uma nota sobre o caso será emitida pelo comando.