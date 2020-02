Tumulto e prejuízos na feirinha

Carro desgovernado atinge barracas; uma pessoa ficou ferida

CARATINGA- Tumulto e prejuízos na feira de Caratinga na manhã de ontem. Um acidente de trânsito foi registrado nas imediações da Praça Coronel Rafael da Silva Araújo. Um carro desgovernado atingiu pelo menos duas barracas e deixou uma pessoa ferida.

O DIÁRIO conversou com dois feirantes, donos das barracas que foram atingidas pelo veículo. Adilson Evangelista relatou que todos trabalhavam normalmente e foram surpreendidos por uma Ford Ranger. “Como tinha um carro atrás dele (motorista), ele ficou buzinando até que depois de uns cinco minutos ou mais apareceu o rapaz e veio do outro lado para tirar o carro. Ele entrou no carro, quando eu vi já vinha na direção da barraca, pulei fora e o carro passou. Se eu não tivesse pulado fora, eu era prensado no poste uma hora dessa”.

A barraca de Adilson foi atingida completamente e ficou destruída. Ele, que comercializa frutas, relata inúmeros prejuízos e contesta o funcionamento da feira na rua. “Perdi mercadoria, dinheiro que desapareceu no meio da confusão. Seria viável na calçada, mas está tendo a reforma da nossa sede que até hoje não está pronta. Um dia de trabalho perdido”, lamenta.

Helvécio Batista teve parte de sua barraca atingida e também apresentou sua versão para os fatos. “Ele (motorista) estava muito apressado, buzinando e buzinando. Saiu do carro, foi e voltou. Resolveu entrar na Ranger, arrancar para frente, bateu no poste, quase matou a mulher do outro lado. Tem uma que saiu, quase que pega ela. Se joga aquele padrão no chão tinha feito uma baderna”.

O feirante também estima o prejuízo financeiro e espera um espaço mais seguro para o funcionamento da Feira, enquanto as obras de reforma da sede não estão finalizadas. “Quebrou minha barraca, eu nele buzinar ainda estava mais alerta, mas, do meu vizinho de lá foi pior. Não sei se o motorista estava embriagado, a Polícia não quis fazer o teste do bafômetro nele, o certo era fazer. Meu prejuízo se for olhar o que eu precisava de vender aqui, preciso vender no sábado, foi de uns R$ 5.000. Além de que minha barraca vai ter que arrumar tudo. O prefeito tem que ver isso, estamos aqui a mando de autoridade, poderia ter matado muita gente”.

PM E BOMBEIROS

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. O motorista, 56 anos, apresentou a versão de que trata-se de um “veículo automático e que errou ao engatar a marcha, vindo o veículo a sair desgovernado e bater em barracas e até atropelar pessoas”.

Conforme apurado pela PM, o condutor também teve lesões leves e foi submetido ao teste do etilo metro, porém, não apresentou sinais de ter ingerido bebida.

Uma mulher de 51 anos foi socorrida pelos bombeiros. De acordo com cabo Cassius foi o próprio motorista da Ford Ranger que procurou o Pelotão em busca de socorro, relatando ter atropelado algumas pessoas na feira da Praça da Estação. “Chegando ao local efetuamos a imobilização, conseguimos apoio da ambulância da UPA, para fazer o deslocamento até a Casa de Saúde, onde ela foi deixada sob cuidados médicos. Fomos informados por populares de que havia uma outra vítima socorrida por terceiros, não conseguimos dados dela”.

A vítima socorrida pelos bombeiros teria sofrido, a princípio, apenas escoriações, sem nenhum trauma severo, conforme relatado por cabo Cassius.

Os nomes do motorista e da vítima do acidente não foram informados pela PM e Bombeiro Militar.