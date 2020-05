Tudo pela saúde da mãe

Irmãos fizeram empréstimos para custear despesas médicas e hoje sobrevivem de doações. Eles clamam por ajuda

DA REDAÇÃO- Hoje é comemorado o Dia das Mães. E para dois irmãos caratinguenses e que atualmente moram em Viçosa, essa data tem dois aspectos diferentes em 2020. Além da pandemia de covid-19 que tem colocado o mundo em alerta, eles enfrentam um momento bastante delicado com a saúde da mãe Marina de Oliveira Silva Santos, 68 anos.

Os filhos Marcos e Juliana são estudantes da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Entre os estudos, dividem seu tempo com os cuidados com a mãe, que devido ao tratamento de saúde, precisou se mudar de Caratinga.

Conforme Marcos relata, foi em setembro de 2019 que eles tiveram um susto, após verificar os últimos resultados de exames de rotina de dona Marina. “Ela sempre teve a saúde delicada. Mas, recebemos a notícia que ela precisaria passar imediatamente por uma cirurgia cardíaca. A secretaria de saúde nos auxiliou no que foi possível, pois todos sabem que SUS (Sistema Único de Saúde), prefeitura, órgãos públicos no geral, não têm recursos e quando têm, demora e minha mãe não poderia esperar”.

De acordo com Juliana, diante da urgência da situação, com empenho dos filhos que precisaram buscar outros mecanismos, eles conseguiram viabilizar a realização da cirurgia necessária. No entanto, as dívidas foram inevitáveis. “Graças a Deus ela se recupera bem. Porém, em meio a esse caminho de desespero e correndo contra o tempo, fizemos empréstimos com terceiros e bancários; pegamos cheques emprestado e hoje virou uma bola de neve para nossa família, fazendo com que passássemos dificuldade e até falta do básico”, lamenta.

Os irmãos relatam que o salário de aposentadoria da mãe arca com toda a despesa da casa. “Eu e minha irmã somos apenas estudantes e fazemos nossos bicos para ajudar. Mas, é só o salário da minha mãe que é o bruto da casa”, frisa Marcos.

No início do ano, eles decidiram fazer campanhas para clamar a solidariedade da população. Juliana afirma que foram promovidas duas rifas para ajudar a pagar as dívidas da família, mas, infelizmente eles não conseguiram um valor expressivo. Eles decidiram partir para uma outra estratégia. “Vieram as chuvas castigando nosso estado e dificultando a venda das rifas e muita gente que ia nos ajudar, acabou precisando de ajuda também. Então, decidimos fazer uma vaquinha virtual. Estamos com muitas contas para pagar, juros em cima de juros e estamos sobrevivendo totalmente de doações esses meses”.

No último dia 4 de maio, dona Marina fez uma consulta médica, quando foram informados de que ela precisará utilizar um aparelho (CPAP), para tratar a apneia que está avançada. Mais uma despesa para a família que enfrenta dificuldades financeiras. “Esse aparelho também tem um custo alto e não temos condição nenhuma de comprá-lo”, descrevem os irmãos.

DOAÇÕES

Com todas estas despesas, o pedido de ajuda à mãe e irmãos se faz bastante necessárias. A vakinha online está disponível no link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-pagar-o-tratamento-da-minha-mae.

Marcos explica que quem desejar contribuir financeiramente pode utilizar este portal ou até mesmo doar outros itens necessários aos cuidados de dona Marina. “Peço do fundo do coração, que pessoas que tenham condições nos ajude, não estamos mais aguentando essa situação. Nos sentimos envergonhados e humilhados a todo momento. Quem não puder nos ajudar financeiramente, estamos aceitando doações dos remédios que ela faz uso, de fraldas que ela está usando também e até mesmo alimentos”.

Também foi disponibilizado o aplicativo PicPay para doações, pois a vaquinha online tem valor mínimo para doação. Pode ser doado qualquer valor, pelo link: https://picpay.me/thais93. “Vamos prestar conta de cada centavo arrecadado. Só precisamos de ajuda, nada além do que precisamos. Desde já agradecemos muito. Que Deus abençoe vocês”.

A imagem que ilustra esta reportagem demonstra exatamente o que estes filhos representam, no mais sublime amor à mãe. Eles não soltaram a mão de dona Marina, em meio a todas as dificuldades enfrentadas. E seguem de mãos dadas com a esperança de atravessar este momento difícil. Todos são chamados a se sensibilizar.