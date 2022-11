TUBARÃO TRICAMPEÃO

Santa Bárbara vence Limoeiro e fica com o título do regional da LCD

CARATINGA – Domingo, 6 de novembro, foi dia de fazer história no Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). O estádio Dr. Maninho foi o cenário para o segundo confronto entre Limoeiro e Santa Bárbara valendo o título 2022 do certame da LCD. Depois da vitória por 3 a 0 em casa, o Tubarão entrou em campo com a vantagem de poder tomar dois gols que ainda assim, sairia do campo Caratinga com o título. Para o Limão Doido, apenas um placar por 3 gols de diferença seria capaz de levar a disputa para os pênaltis e mais de três, a conquista no tempo normal.

Cheia de confiança, a torcida azul e branco foi em grande maioria. Pelos lados do Limoeiro, mesmo em menor número, a torcida também foi apoiar seu time numa missão muito difícil.

O JOGO

Quando a bola rolou, a iniciativa de buscar o ataque foi do Limoeiro que precisava fazer gols. O Santa Bárbara dono de uma ótima vantagem, também saia para o jogo e ameaçava o gol do goleiro Avelino. A partida seguiu equilibrada com o Limão um pouco mais incisivo em busca da abertura do placar. Entretanto, ninguém balançou às redes na etapa inicial.

O segundo tempo começou com o time da casa buscando o primeiro gol para incendiar a torcida e o jogo. Mas, os visitantes não se intimidaram e mantiveram a tranquilidade de quem tinha a vantagem conquistada no primeiro jogo. Aos 15 minutos, num contra-ataque rápido, o Tubarão teve um pênalti a seu favor. O árbitro Mendel em cima do lance, marcou sem titubear. Ítalo foi para a cobrança e bateu sem chance de defesa para o arqueiro do Limoeiro. A galera do Tubarão fez a festa nas arquibancadas e sentiu o título ainda mais perto. O Limão não desanimou e tentava o gol de empate. A chance veio num pênalti que o atacante Índio chutou para fora. Novamente a galera de Santa Bárbara fez a festa. Ao final, o placar de 1 a 0 para o time azul e branco, fez a torcida do Tubarão soltar o grito de campeão regional pela terceira vez em sua história. 2006, 2006 e 2022.

Limoeiro: Avelino, Fred, Daniel, Jajá, Lucas Pelé, André, Nogueira, Samuel, Jadson, Vinícius (João Pedro), Índio. Técnico: Beto Corrêa.

Santa Bárbara: Gustavo, Magno (Ítalo) Escala, Serjão, Geisandro, Édson, Mikael, Luquinha, Michelzinho, Eraldo, Thiaguinho (André). Técnico: Dedel

Arbitragem: Uma decisão tão importante, sem dúvida, coloca uma pressão ainda maior na arbitragem. O quinteto vindo de Ipatinga já sabia do desafio. Porém, no primeiro tempo não tiveram tanto trabalho quanto se imaginava. O segundo tempo sim exigiu mais, bancos de reservas mais exaltados, e jogo mais quente em campo. Porém, com ótima postura, excelente condições físicas, Mendel acompanhava de perto às jogadas e inibia reclamações mais exaltadas. Acertou na marcação dos pênaltis, e controlou o jogo disciplinarmente.