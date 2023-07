Trio é preso com mais de 30 quilos de maconha em Governador Valadares

Dois homens e uma mulher, de 27, 30 e 39 anos, foram presos com mais de 30kg de maconha nessa quarta-feira (19), no bairro Vila Rica em Governador Valadares. Além da droga, uma arma, balança de precisão, caderno com anotações e uma balança foram apreendidos.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares receberam informações de que havia chegado uma grande drogas em uma casa do bairro.

Um carro foi visto saindo da residência alvo da denúncia. Dentro do veículo dois suspeitos foram abordados com cinco barras de maconha.

Durante as buscas no imóvel, outras 24 barras de maconha foram encontradas, além de 500 gramas de cocaína, uma garrucha calibre 38, quatro munições do mesmo calibre, um caderno com anotações, R$ 427, uma balança de precisão, um celular, e um carro.

Além dos materiais, outro suspeito foi localizado dentro casa e foi preso. Eles foram levados para a delegacia.