Trio de Ipatinga é preso com mais de 800 Kg de maconha no Mato Grosso do Sul

Um homem, de 33 anos, e dois jovens, um de 26 e o outro de 27 anos, oriundos de Ipatinga, foram presos na manhã de domingo (6) com cerca de 800 quilos de maconha. A prisão do trio foi feita pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, no município de Maracaju, conforme informações da imprensa local.

As equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizavam patrulhamento na região do distrito de Vista Alegre, quando receberam informações de moradores sobre a presença de suspeitos na região. Eles foram vistos trafegando em alta velocidade com três veículos em comboio.

Pouco depois da informação, a equipe do DOF trafegou por cerca de dez quilômetros, quando os policiais avistaram um VW Santana de cor preta, com placas de São Paulo, que era o veículo “batedor” do comboio. O carro foi parado pouco depois e o motorista detido.

Pouco depois foi abordado o condutor de uma caminhonete Ford F-1000, que se encontrava carregada com 265,7 quilos de maconha escondidos em um fundo falso na carroceria. Logo em seguida, foi a vez de ser parado o terceiro veículo, um VW Gol prata, com placas de Formiga/MG, que estava carregado com maior parte da droga, 548,8 quilos. Presos alegaram que a droga seria levada para Belo Horizonte

O trio mineiro do Vale do Aço, segundo informações da PM, alegou que foi contratado para pegar o entorpecente em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O município fica na fronteira com o Paraguai e faz limite com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

Os militares do DOF entregaram os três presos, os três veículos e os 814,5 quilos de maconha apreendidos, na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju. O trio foi autuado por envolvimento com o narcotráfico e encaminhado ao sistema prisional. O prejuízo estimado ao crime organizado foi de R$ 1,63 milhão. A ação ocorreu no âmbito da Operação Hórus, em parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do MS com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

