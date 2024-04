Trilhas de Futuro: Governo de Minas realiza novo “Mapeamento de Demandas por Qualificação Profissional”

Ação é destinada a representantes de empresas e tem o objetivo de alinhar a proposta de formação de mão de obra à necessidade real dos empregadores

DA REDAÇÃO – Com o sucesso do programa Trilhas de Futuro na capacitação profissional de estudantes mineiros, o Governo de Minas quer ouvir ativamente as empresas para que as necessidades do mercado de trabalho sejam direcionadas adequadamente.

O objetivo do mapeamento é justamente entender a demanda de mão de obra do mercado em Minas Gerais para o direcionamento de cursos técnicos que devem ser prioritários pelo programa Trilhas de Futuro.

Com o levantamento, o Governo de Minas busca alinhar os cursos oferecidos às necessidades das empresas atuantes no estado, contribuindo para a geração de emprego e renda para a população mineira.

Neste mês, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), e da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), realiza novo “Mapeamento de Demandas por Qualificação Profissional”.

Para esclarecer dúvidas sobre a iniciativa, a Sede promove ação on-line na terça-feira (16/4), destinada a representantes de empresas interessadas em participar do “Mapeamento de Demandas por Qualificação Profissional”.

Para participar de forma on-line e gratuita da live, interessados devem acessar a plataforma Zoho Meeting no dia 16/4, às 14 horas: https://meet.zoho.com/JKHVrWaI5D

Já empresas interessadas em participar do mapeamento profissional devem realizar o preenchimento do formulário por meio do link disponibilizado no site da Sede-MG.

Mapeamento por demanda profissional

O subsecretário de Atração de Investimentos e Cadeias Produtivas, Frederico Amaral, destaca a Sede-MG como grande parceira do programa “Trilhas de Futuro”.

Ele explica o papel desempenhado pela Secretaria: “somos responsáveis por fazer a integração entre a demanda das empresas e o interesse dos alunos em formação”, descreve.

Amaral destaca ainda que a Sede atuou nas quatro edições do mapeamento e também neste último, que já detectou mais de 50% das demandas em novos cursos atendidas.

“Investir na qualificação profissional é um passo muito importante para que possamos aumentar nossa competitividade e empregabilidade gerando oportunidades para as pessoas”, avalia.

Dinâmica

Desde o início do programa, o Governo de Minas realizou quatro mapeamentos em que cerca de 21 mil vagas foram levantadas, por meio de consulta a 515 grandes empresas, com destaque para Gerdau, Usiminas, Amazon e Kinross.

Ao todo, 139 municípios mineiros foram contemplados na amostra com as empresas consultadas.

Entre as ocupações mais demandadas nos quatro mapeamentos já realizados, lideram o ranking os setores têxtil, de logística e áreas correlatas à mecânica.

Histórico

O primeiro mapeamento se voltou para o desenvolvimento da cadeia produtiva de energias renováveis com foco em energia fotovoltaica.

Na oportunidade, foram levantadas 219 vagas em 12 empresas. Entre os cursos indicados, o de técnico em energias renováveis se destacou e desde a primeira edição do programa foram oferecidas 1.880 vagas em 18 instituições de ensino.

Dessas, 371 já se formaram e 712 estão matriculados em 17 municípios mineiros.

Com os esforços do Governo de Minas no projeto econômico-social para desenvolver cidades dos Vales do Jequitinhonha, o último mapeamento teve objetivo de compreender melhor as necessidades de mão de obra no Vale do Lítio.

Foram levantadas 606 vagas em empresas com fins de estabelecer a cadeia produtiva do lítio instaladas na região.

Entre as vagas em falta nas empresas Sigma Mineração, Latin Resources e Lithium Ionic, os principais cursos demandados foram técnicos em Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica e Química.

Trilhas de Futuro

O programa Trilhas de Futuro, executado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) desde 2021, oferece cursos técnicos gratuitos para estudantes do ensino médio, incluindo alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Atualmente já são 41.894 alunos formados e 110.583 com cursos em andamento.

As principais empresas contratantes são de siderurgia, logística, alimentos, fármacos e mineração.

Em quarta edição, o programa já ofereceu em torno de 152 mil vagas, em cerca de 94 modalidades de cursos, com o apoio de 331 instituições de ensino credenciadas em 145 municípios.

Entre os cursos disponíveis estão: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Farmácia, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Cervejaria, além de cursos relacionados a diversos setores como comércio, transporte, alimentos, indústria e outros.