Trilhas de Futuro: Escola Professor Jairo Grossi oferece sete cursos gratuitos nesta terceira edição e as inscrições já estão abertas

Credenciada desde a primeira edição do programa do Governo de Minas, a escola se destaca com a melhor infraestrutura da região

CARATINGA – O Governo de Minas Gerais lançou a terceira edição do projeto Trilhas de Futuro, que oferece vagas gratuitas para cursos técnicos nas áreas de gestão, saúde e tecnologia. São 40 mil novas vagas em todo o estado, com 77 opções de cursos técnicos em instituições públicas ou privadas.

A parceria entre o Governo do Estado e a Fundação Educacional de Caratinga resultou no credenciamento da Escola Professor Jairo Grossi ao projeto desde a primeira edição. A escola, que já disponibiliza os cursos técnicos em Estética, Enfermagem e Radiologia, irá ofertar quatro novos cursos nesta nova edição. “Estamos concluindo as primeiras edições do projeto com chave de ouro, entregando ao mercado de trabalho de Caratinga e região, quase seiscentos profissionais nas áreas técnicas em Radiologia, Estética e Enfermagem. E novamente fomos credenciados, agora com quatro novos cursos: Técnico em Agropecuária, Saúde Bucal, Farmácia e Segurança do Trabalho”, destaca a diretora da Escola Professor Jairo Grossi, Eci Fernandes.

É muito bom saber que o mercado de trabalho receberá novos profissionais. A Escola Professor Jairo Grossi entra com novos cursos que levam em consideração o que o mercado de trabalho exige. Parabenizamos e agradecemos toda equipe da escola que confiou no Governo de Minas, na Secretaria de Estado de Educação e Superintendência Regional de Ensino”, enfatiza a superintendente regional de Ensino, Landislene Gomes.

A Funec, mantenedora da Escola Professor Jairo Grossi, além de laboratórios completos e modernos, conta ainda com a estrutura do Hospital Irmã Denise e a Fazenda Experimental para aulas práticas. “A Fundação Educacional de Caratinga tem 60 anos de existência e já atua nas áreas da educação, saúde e sustentabilidade. Por isso, os alunos dos cursos técnicos contam com uma infraestrutura magnífica, que atende plenamente as exigências dos projetos pedagógicos desses cursos”, completa a diretora da Escola, Eci Fernandes.

Alunos de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º ano do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) poderão se inscrever, por meio de formulário eletrônico, até o dia 15/02/23. Também podem participar aqueles estudantes que já concluíram o ensino médio, sem restrição de idade para matrícula nos cursos.

Além da capacitação gratuita, os estudantes selecionados receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação, que neste ano será de R$ 20 por dia. A previsão é que as aulas tenham início em abril. Os interessados devem acessar o site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br para conferir os critérios de inscrição e a lista de cursos disponíveis. No campo “instituição”, procurar por “Fundação Educacional de Caratinga”.