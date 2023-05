TRÊS VAGAS PARA CARATINGA – Inscrições para Programa Jovem Aprendiz dos Correios são prorrogadas até sexta-feira (5)

Foi prorrogado para a próxima sexta-feira (5), as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Em todo o país, são mais de 4 mil oportunidades.

De acordo com os Correios, podem se candidatar estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.

A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais.

A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios). Os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.