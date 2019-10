Três pessoas morrem em acidente na BR-262

Colisão envolveu uma carreta e um HB20. No automóvel foram encontradas barras de maconha

MANHUAÇU – Três pessoas morreram em um acidente ocorrido na manhã de ontem no km 60 da BR 262, entre Santo Amaro de Minas e o trevo de Santa Margarida. A colisão envolveu uma carreta e um veículo HB20. Todas as vítimas eram passageiros do HB20: Wanderson Ferreira Diniz, 32 anos, Daniela Freitas Santos e Gleidiane Barbosa dos Santos. Barras de maconha foram encontradas dentro do automóvel. A droga pesou cerca de 13 quilos.

Conforme relatório dos bombeiros militares, o motorista da carreta disse que seguia para Belo Horizonte. O HB20, placas de Belo Horizonte, veio na direção contrária e houve a colisão. Não foi informada a dinâmica do acidente.

Assim que os bombeiros chegaram no local do acidente, constataram que as vítimas estavam mortas e presas às ferragens. Os bombeiros usaram o aparelho desencarcerador e fizeram a retirada dos corpos.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e a Perícia Técnica da Polícia Civil irá emitir laudo apontando as causas do acidente. A droga encontrada no HB20 foi recolhida pela PRF.