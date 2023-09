Três pessoas ficam feridas em colisão entre moto e carro

UBAPORANGA – Na manhã desta quinta-feira (14), a foi registrado um acidente no KM 516, da BR-116, em Ubaporanga. Uma picape Saveiro e uma moto bateram de frente nas proximidades do Córrego do Barracão. Três pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações do Grupamento de Resgate de Ubaporanga, dois homens, moradores de Córrego Novo, estavam no carro, eles tiveram ferimentos leves no rosto e reclamavam de dores no peito, e foram levados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O condutor da moto sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela EcoRioMinas.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e um laudo irá apontar as causas do acidente.