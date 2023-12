Três pessoas feridas em acidente na MG-108, em Mutum

Três pessoas foram socorridas em acidente na rodovia MG-108, no trecho de Mutum para Lajinha, próximo à comunidade de São Roque. O fato foi por volta de 12:30 desta segunda-feira, 11/12.

Conforme as informações, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e capotou. O carro parou no meio da pista com as rodas para cima.

Equipe do SAMU socorreu duas vítimas para o Hospital São Vicente de Paula, em Mutum. Uma terceira vítima foi levada pela ambulância do município.

MG-108

Ainda na MG-108, por volta de 19 horas, próximo a entrada de Rio Claro, entre Martins Soares e Manhumirim, a equipe do SAMU socorreu um homem com ferimentos no rosto.

Ele foi levado para o hospital Padre Júlio Maria, após acidente envolveu carro que se chocou num barranco.

Fonte: Portal Caparaó