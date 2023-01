Três pessoas feridas em acidente na BR-116, em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – O acidente envolvendo um Fiat Linea, uma picape Fiat Strada e uma carreta foi registrado na noite deste domingo (29), na BR-116, em Santa Rita de Minas. A colisão entre os três veículos deixou três pessoas feridas. A ocorrência mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo informações do sargento Da Silva, dos bombeiros militares, testemunhas relataram que o condutor do veículo Fiat Linea teria perdido o controle na rodovia, vindo a bater na carreta. Na sequência, ele colidiu com a picape Fiat Strada que vinha logo atrás da carreta.

Na picape Fiat Strada estava um casal que foi socorrido pelos bombeiros com ferimentos leves para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Já o motorista do Fiat Linea foi atendido pelo Samu.

As causas do acidente serão apuradas.