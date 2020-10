Três pessoas detidas por tráfico de drogas em Pingo D’Água

PINGO D’ÁGUA – Na manhã desta segunda-feira (5), três pessoas foram detidas por tráfico de drogas no centro de Pingo D´Água. A ocorrência foi registrada na Rua Antônio Batista, bairro Santo Agostinho.

No local, equipes do 62º Batalhão de Polícia Militar e do canil do 14º Batalhão realizaram operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Foram apreendidos uma barra de maconha, uma balança de precisão, duas buchas de maconha, e R$ 1.616,00.

Os três envolvidos foram detidos e encaminhados para delegacia de Polícia Civil.