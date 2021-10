Escola Jean Chaves de Jiu-Jitsu faz balanço de participação em Campeonato Brasileiro X Combat

DA REDAÇÃO- Três ouros, dois bronzes e uma prata. Estes foram os resultados alcançados pela Escola Jean Chaves de Jiu-Jitsu no Campeonato Brasileiro X Combat. A competição foi realizada no dia 25 de setembro, no Ginásio Tancredão, em Vitória/ES.

Pela equipe, Flavio Moisés, André Alcântara e João Lucas Temporim conquistaram medalhas de ouro. Sérgio Roberto de Souza Júnior obteve prata, já Ladir Júnior e Daniel Ramos acrescentaram nas premiações com bronze.

O técnico Jean Chaves faz um balanço do evento esportivo e desempenho da equipe. “Mais uma edição que conseguimos participar e, graças a Deus, levamos nove atletas e conseguimos oito medalhas. Um resultado muito positivo para a equipe, para a cidade. É sempre muito importante falar do empenho dos nossos alunos, pela dificuldade, o deslocamento, temos aluno que mora em Inhapim, Piedade de Caratinga e Caratinga. Todos têm sua parcela de contribuição em cada medalha e cada conquista”.

Jean Chaves deixa os seus agradecimentos para os apoiadores dos atletas. “A Prefeitura de Caratinga, que ao longo desses anos vêm nos ajudando bastante com o Bolsa Atleta, hoje também o Bolsa Técnico. O Sérgio Roberto de Souza Júnior que foi nosso atleta medalhista de prata nesse campeonato brasileiro, que é um aluno pleiteado com Bolsa Atleta, já vem no seu segundo ano com essa ajuda e vem tendo resultados muito positivos. Eu, com o Bolsa Equipe, nos ajuda bastante, ajuda meus alunos, só temos a agradecer pelo grande trabalho que tem feito com a gente. E não posso deixar de agradecer também à Prefeitura de Piedade de Caratinga que ao longo desses meses vem trabalhando incansavelmente para fortalecer o esporte naquela cidade, apoiando nosso projeto. Agradeço também a Uninter Caratinga e ao Diário de Caratinga, que nos apoia na divulgação”, finaliza.