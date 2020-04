Três óbitos em investigação

Das 246 notificações, 109 casos já foram descartados para o covid-19 em Caratinga

CARATINGA- Três óbitos estão em investigação para o covid-19 em Caratinga. Uma idosa de 93 anos, que residia no município de Entre Folhas, deu entrada no Hospital Casu Irmã Denise na última semana, sendo notificada como caso suspeito e faleceu na madrugada de sábado (25). O segundo óbito é de um paciente que residia no município de Belo Oriente. Ele tinha 62 anos e deu entrada no Casu na noite de domingo (26), vindo a falecer ainda naquela noite.

Outro óbito que também segue em investigação é de uma paciente de Vermelho Novo, que tinha 68 anos de idade, que deu entrada no Hospital CASU Irmã Denise no dia 20 de abril e faleceu no dia seguinte.

Aguarda-se o resultado do exame destes pacientes para confirmar ou negar a suspeita de coronavírus.

Conforme o boletim epidemiológico emitido na tarde de ontem, 246 casos suspeitos foram notificados até o momento, sendo 109 descartados. 137 seguem em invstigação e 11 pacientes permanecem internados.