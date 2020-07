Três óbitos de pacientes diagnosticados com Coronavírus

DA REDAÇÃO- Caratinga registrou nos últimos dias, três óbitos de pacientes diagnosticados com covid-19. O total é de 24 óbitos.

No sábado (25), faleceu uma paciente de 53 anos, que residia no Bairro Salatiel. No domingo (26), um homem de 37 anos, em situação de rua. Já nesta segunda-feira (27), uma mulher de 86 anos, que morava no Bairro Santo Antônio. Todos estavam internados no Casu- Hospital Irmã Denise.

Conforme nota emitida pelo executivo, a Prefeitura de Caratinga presta condolências a todos os familiares e amigos.