TRÊS MORTES EM ACIDENTE NA BR-116

Vítimas são todas da mesma família e seguiam para Entre Folhas

UBAPORANGA – Três pessoas que estavam no mesmo veículo morreram em um grave acidente ocorrido na manhã de ontem na BR-116. O acidente aconteceu próximo a Fazenda Almeida Braga, trecho que corta o município de Ubaporanga.

O ACIDENTE

O cenário era de total destruição. O acidente envolveu três veículos. No meio da pista, a caminhonete S10, placas de Ipatinga, cheia de ferros retorcidos, e dentro a motorista Osania Faria de Morais, de 56 anos, e os passageiros Ana Faria de Morais, de 60 anos, e Daniel Fernandes Guerra, de 79 anos. A família era de Entre Folhas para onde estava indo no momento do acidente, mas morava em Ipatinga.

Os bombeiros militares de Caratinga, e também os comunitários de Ubaporanga, chegaram ao local quase quarenta minutos após o acidente. Antes da chegada dos socorristas, uma pessoa chegou a cortar o cinto de segurança de Ana achando que ela ainda estava viva, mas ela tinha acabado de falecer.

Para retirar Ana da caminhonete, os bombeiros precisaram usar o aparelho desencarcerador para cortar a porta, pois ela estava presa às ferragens. O vidro de trás do veículo também foi quebrado pelos bombeiros para terem acesso à Daniel.

RELATOS DOS MOTORISTAS

Vitor Barbosa da Silva, de 24 anos, que conduzia a carreta, placas de Caratinga, sentido Ipatinga, disse que a motorista da caminhonete, que seguia no sentido contrário, fez uma ultrapassagem e atingiu seu veículo. “Ela entrou ultrapassando, quando viu a carreta parece que se assustou. Joguei pro acostamento, mas mesmo assim ela ainda atingiu o eixo do meio, rodou na pista e bateu no outro caminhão”, contou o jovem motorista, que não se feriu neste acidente.

O motorista do caminhão com placas de Marília (SP), Geraldo Vieira Barbosa, de 55 anos, seguia sentido Governador Valadares e disse que se assustou muito quando viu a caminhonete indo em sua direção. “Ela veio lambendo tudo, bateu do meu lado, aí rodei. Fiquei muito assustado”, disse o caminhoneiro que acabou tendo algumas escoriações e foi socorrido pelos bombeiros.

A Polícia Militar fez a segurança do local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que compareceu mais de uma hora depois do acidente, pois os policiais estavam em Realeza, distrito de Manhuaçu.

Filas quilométricas se formaram nos dois sentidos até que os três veículos fossem retirados do local. Segundo o sargento BM Levir Rocha, as três vítimas tiveram politraumatismos e apresentavam sinais de hemorragia interna.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local realizando os trabalhos de praxe e liberou os corpos para a funerária. Um laudo irá apontar as causas do acidente.