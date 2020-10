Três jovens detidos por roubo em Ipanema

IPANEMA – Três jovens, 17,19 e 22 anos, foram presas pela Polícia Militar na noite desta última segunda-feira (19), por terem praticado roubo contra um senhor de 70 anos no centro de Ipanema.

O idoso disse que quando terminava de fechar seu bar, três indivíduos com rostos cobertos por camisas e capuzes, estando um deles portando uma arma de fogo, semelhante a uma garrucha, entraram e anunciaram o roubo dizendo para ele passar todo o dinheiro e não reagir.

Diante de ameaças, os três autores retiraram R$ 550,00 que estava no bolso da calça do idoso e um aparelho celular de cor preta. Eles ainda levaram um pote com moedas e depois fugiram em bicicletas.

Militares abordaram os envolvidos que estavam em bicicletas com características semelhantes às descritas pela vítima, e com eles foram encontrados R$ 200,00 e o aparelho celular.

Na residência de um dos suspeitos foi encontrado um recipiente contendo moedas, que a vítima reconheceu como sendo seu, além de três pinos de cocaína.

Os autores foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil para demais providências.