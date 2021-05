Três irmãs, três rainhas do café

CARATINGA/MANHUAÇU – Em meados dos anos 90 começava no distrito de Santa Luzia, a maior festa de comemoração à colheita do café, principal atividade econômica da região, que geralmente terminava no mês de agosto. A tradicional Festa do Café de Santa Luzia atraía pessoas de toda a região, não só de Caratinga, mas também de Ipatinga, Governador Valadares, e Manhuaçu.

De acordo com um dos organizadores e também produtor rural, Vasco Teixeira Gomes, o ‘Vasquinho’, a festa teve 21 edições, sendo a última em 2019, e só parou devido à pandemia do novo coronavírus. Eram quatro dias de festa, com palestras, encontros de cafeicultores, shows, e o evento mais esperado por todos: o desfile das garotas que concorriam ao posto de Rainha do Café.

Foram 21 garotas que realizaram o sonho de serem as rainhas do café de Santa Luzia. Mas três delas têm uma história especial. Josilaine Pires de Sales 32 anos, Josélia Amorim de Sales 30, e Naiara Noeli de Sales, 28, são irmãs e as três foram rainhas do café em Santa Luzia nos anos de 2003, 2005, e 2006, para orgulho do distrito, e principalmente dos pais Rosanea Pires, José de Sales, e do saudoso e maior incentivador delas, o avô Sebastião Pires Amorim, mais conhecido como “Tião Pires”, que faleceu aos 84 anos, vítima do covid-19.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA conseguiu juntar as três rainhas, que atualmente moram em Manhuaçu, e são mulheres bem sucedidas. Muito unidas, e amigas, as irmãs falaram com a reportagem em um lugar bem convencional para rainhas, o “Castelo do Café” em Manhuaçu. E claro que a mãe coruja, Rosania participou da entrevista e deixou seu comentário sobre as filhas rainhas: “muito emocionante três rainhas dentro de casa, a gente sempre torceu e de repente ganhava mesmo (risos)”.

JOSILAINE PIRES – RAINHA DO CAFÉ EM 2003

Josilaine Pires, 32 anos, casada, casada, mãe do Miguel, de dois anos, foi a primeira Rainha do Café, da família, no ano de 2003, quando tinha 13 anos. Atualmente Josilaine trabalha no setor administrativo de um laboratório, e é maquiadora profissional.

Ela conta que como a família morava em Santa Luzia, todo mundo já tinha conhecimento do desfile na Festa do Café. “Todas as meninas queriam participar do desfile. Eu já tinha desfilado antes de sair Rainha do Café, tinha um desfile das meninas menores, desfilei para Princesa do Café, e eu ganhei. Aí com 13 anos participei do concurso para Rainha do Café, e ganhei também”, conta Josilaine.

Segundo Josilaine, era um evento que todas as meninas queriam participar, então quando ela recebeu o convite, ficou muito animada e mais ainda de ser a campeã. “Fiquei muito alegre de ganhar o concurso, imaginava o segundo, ou terceiro lugar. Não pensava em ser modelo, mas concurso de beleza já chama atenção das mulheres, por mais que a gente não seja tão bonita, mas a gente quer participar”, afirmou com modéstia a Rainha do Café.

Depois de Josilaine, foi a vez da irmã Josélia participar do desfile. “Quando minha irmã veio falei para ela participar mesmo, mas não imaginei que as três ganhariam, Josélia foi e participou de cara, depois veio Naiara e também ganhou, foi bem interessante”, lembra.

Como a festa era regional, Josilaine disse que conheceu muitas pessoas de Caratinga, e de Manhuaçu. Então, aos 18 anos, Josilaine se mudou então para a vizinha Manhuaçu. “Minha vida está organizada, sempre buscando trabalhar, logo que vim para Manhuaçu com 18 anos comecei a trabalhar no laboratório, que trabalho até hoje, já são quase 14 anos, que estou lá, e sou maquiadora profissional também”.

E a Rainha do Café de 2003 deixa um recado para as meninas que queiram participar do concurso quando a festa voltar acontecer. “Siga seu sonho, se tem vontade faça, não fique pensando, faz muito bem para o ego da gente”, finalizou.

JOSÉLIA AMORIM – RAINHA DO CAFÉ EM 2005

Josélia Amorim tem 30 anos e é solteira, ela foi rainha do café em 2005, e atualmente é auxiliar de contabilidade, em Manhuaçu. A segunda Rainha do Café da família, conta que mora em Manhuaçu por conta da irmã Josilaine, que foi primeiro, e por ser em sua opinião, uma cidade boa para se trabalhar.

Josélia recorda que era muito tímida e não ficou muito empolgada no início para participar do desfile, mas com incentivo da irmã Josilaine, dos familiares e dos amigos, resolveu participar. “Eu tinha 15 para 16 anos. Fiquei animada pelo incentivo, como a Festa do Café era antiga em Santa Luzia, a gente ficava um pouco insegura, com vergonha. Mas decidi arriscar de último momento, resolvi e fui, fiz os ensaios, porque é muito bem organizado. “Era um evento muito bacana para a Festa do Café, porque chama muita atenção, as pessoas ficavam esperando o desfile”.

Um fato interessante contado por Josélia, é que roupa da festa do café tinha que ser feita do saco do café, era uma tradição. “Então você pegava seu modelo, e passava para a costureira. Os critérios que os jurados usavam eram a roupa, o desfile, e a simpatia. Achei na época muito interessante, fiquei muito feliz quando fui eleita Rainha do Café em 2005, minha família ficou muito feliz”, contou Josélia.

NAIARA NOELI – RAINHA DO CAFÉ EM 2006

Naiara Noeli tem 28 anos, é mãe da Isabela de oito anos e do Pedro de cinco, e atualmente é empresária em Manhuaçu. Aos 13 anos Naiara foi a terceira Rainha do Café da família, no ano de 2006. “Todo mundo falava que eu tinha que desfilar, mas sou meio tímida, tinha 13 anos, era muito nova, mas já foram colocando meu nome, aí fui. Desfilei, e veio a surpresa que ganhei em primeiro lugar, fiquei muito feliz, foi muito gratificante”, conta Naiara.

Depois de ser a Rainha do Café de Santa Luzia, Naiara participou de vários concursos. Ela foi vencedora de concursos em Caratinga, como o “Rainha do Rodeio do Glaydson Rodrigues”, depois do “Garota Country”, e em seguida participou do “Garota da Capa, onde ficou em segundo lugar. Depois Naiara recebeu o convite em Manhuaçu para o concurso Rainha do Café de Minas Gerais, e ficou entre as dez primeiras colocadas. “Desfilei também para lojas, gosto muito dessa área, mas não penso em voltar, casei, tive filhos, já foquei em outras coisas, sou empresária, trabalho com comida japonesa”, enfatizou Naiara.

RETORNO DA FESTA

Para Naiara, a Festa do Café perdeu um pouco de sua tradição, mas ela e as irmãs Josilaine e Josélia, acreditam que é necessário que o evento volte a acontecer e seja até maior. “Acho que Santa Luzia precisa continuar com a festa, ficaria legal fazer regional, Manhuaçu, Caratinga e Governador Valadares. A festa chamava atenção da região, não pode parar, precisa continuar, o pessoal da organização sempre foi muito empenhado, o problema foi a pandemia, mas tenho fé em Deus que as coisas voltem ao normal e que volte o desfile da Rainha do Café”, e podem contar com a gente para o que precisarem”, disse Naiara.

De acordo com o organizador Vasquinho, assim que passar a pandemia, e eventos puderem ser realizados com segurança, a Festa do Café de Santa Luzia voltará a acontecer.