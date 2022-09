Três internos fogem da Apac

CARATINGA – Três internos da Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) de Caratinga, com idades de 26, 29 e 42 anos, fugiram nesse último sábado (3).

De acordo com informações da Polícia Militar, no momento em que seria servido o jantar aos internos do regime fechado, uma das portas foi aberta pelo inspetor, conforme de praxe, porém, sob ameaças ele foi imediatamente rendido por um deles que exercia a função de porteiro. Ainda segundo os inspetores, o interno estava de posse de uma faca.

Em seguida outros dois internos, saíram de trás de um balcão, também armados cada um com uma faca, e renderam, sob ameaças, os inspetores. Um dos inspetores tentou segurar a faca, quando um dos internos provocou um corte pequeno em sua mão direita. Após rendidos, sob ameaças, os internos obrigaram os inspetores a abrirem o portão de acesso à Apac, saíram do estabelecimento, trancaram pelo lado de fora e saíram correndo sentido a uma mata. Durante a rendição, os internos ainda levaram dois rádios comunicadores.

Eles não tinham sido recapturados até o final dessa edição.