Três indivíduos são acusados de estupro em Vermelho Novo

VERMELHO NOVO – Três indivíduos, 30, 38 e 40 anos respectivamente, são acusados de estupro. A vítima é uma jovem, 24. O caso foi registrado nesta quarta-feira (20) no córrego dos Lopes, zona rural Vermelho Novo.

Segundo os levantamentos da Polícia Militar, os três indivíduos foram até o distrito de Dom Corrêa, em Manhuaçu, e convidaram uma garota de programa para sair e beber vinho. Após passarem por diversos locais, eles foram para Vermelho Novo, onde um dos envolvidos possui uma propriedade rural.

Conforme a vítima, os autores a obrigaram a fazer uso de bebidas e drogas e que um deles, aproveitando-se de quando ela estava saindo do banho, manteve relação sexual contra a vontade da vítima. Posteriormente, os demais autores a disseram que ela também iria ficar com estes, mas neste momento a jovem aproveitou de um descuido, fugiu do local e solicitou socorro.

Uma amiga da vítima avisou a PM sobre o fato e mostrou áudios da jovem pedindo socorro. Os militares foram até o local onde os autores estavam. Durante a abordagem, os autores saíram de dentro da casa e um deles portava uma faca e veio em direção aos policiais, que deram ordem para ele soltar a faca e se posicionar para revista pessoal, mas como autor continuou andando em direção aos militares, foram feitos disparos que não acertaram este indivíduo. Na sequência todos os envolvidos foram detidos e conduzidos para delegacia de Polícia Civil.