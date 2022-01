Três feridos em colisão na BR-262, entre Manhuaçu e Realeza

MANHUAÇU – Colisão frontal entre dois veículos foi registrada nesta quarta-feira (12), no km 46, da BR-262, entre Manhuaçu e o distrito de Realeza, no local conhecido como Reta dos Colibris. Bombeiros, Polícias Militar e Civil (Perícia) e a PRF comparecem, prestaram socorro e realizaram as ações de praxe para atender as vítimas e controlar o trânsito.

Três pessoas se feriram no acidente. No veículo Renault Duster, o condutor de 49 anos, e o passageiro, com idade de 37 anos. Na camionete Fiat Toro, também teve ferimentos o condutor, de 52 anos.

Populares acompanharam as atividades dos bombeiros em retirar uma das vítimas que estava presa ao Renault Duster. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava fratura completa e fechada na perna esquerda. O outro ocupante do veículo também estava consciente. Ele estava sentado fora da pista de rolamento, queixando-se de dores generalizadas, com ferimento corte contuso no queixo.

O motorista do Fiat Toro estava consciente, mas desorientado, deambulando pela cena, sem lesões. Um médico que se encontrava presente ao local, relatou que esta vítima faz tratamento para controle do diabetes.

As três vítimas supracitadas foram conduzidas até o Hospital Municipal de Manhuaçu, ficando aos cuidados da equipe médica de plantão.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.