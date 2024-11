Três bairros de Caratinga ganharão novas escolas

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga anunciou a construção de três novas escolas, nos bairros Santa Zita, das Graças e o Esperança. O prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira de Oliveira já expediu as ordens de serviço. A empresa responsável iniciou a mobilização das equipes, e as obras começam nos próximos dias. Essas novas unidades atenderão à crescente demanda escolar e proporcionarão espaços modernos, seguros e adequados para o desenvolvimento das crianças e jovens da cidade.

Reformas

Além das novas construções, o prefeito também autorizou reformas essenciais em unidades escolares já existentes. As escolas Dr. Maninho, Luiz Antônio Bastos Cortes, Bezerra de Menezes, Barquinho Amarelo passarão por melhorias estruturais, com obras já em andamento nas unidades Luiz Antônio e CEIM Primeiros Passos. Estas reformas buscam modernizar as instalações, garantindo ambientes mais seguros e acolhedores para os alunos e os profissionais da educação.

Investimento contínuo para fortalecer a educação municipal

Atendendo 8.035 alunos na rede municipal, o executivo também tem investido em iniciativas que promovem a qualidade do ensino e o bem-estar dos estudantes. Com o fornecimento diário de 14 mil refeições equilibradas, a Prefeitura assegura uma nutrição adequada para os alunos, elemento fundamental para o aprendizado e desenvolvimento. Programas de reforço escolar, como o Recompor e Saber Mais, foram implementados para combater a defasagem na aprendizagem, além de ações inclusivas, como o Atendimento Educacional Especializado e a capacitação contínua de educadores por meio da Escola de Formação Educa Caratinga.

“Essas ações representam o comprometimento da Prefeitura de Caratinga com uma educação de qualidade, que atende tanto às necessidades estruturais quanto pedagógicas, garantindo que cada aluno tenha a oportunidade de crescer e aprender em um ambiente seguro, moderno e inclusivo. A construção das novas escolas e as melhorias nas unidades já existentes são marcos importantes para a educação de Caratinga, refletindo o compromisso da gestão atual com o desenvolvimento social e educacional da cidade”, destaca.