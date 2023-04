TRÊS APREENSÕES DE DROGAS NA REGIÃO

Casos foram registrados em Ipanema e São Sebastião do Anta

DA REDAÇÃO – As polícias Militar e Civil realizaram apreensões de drogas e prisões por tráfico nos municípios de Ipanema e São Sebastião do Anta.

Duas apreensões em Ipanema

Nessa última quarta-feira (29), a Polícia Civil de Ipanema recebeu informações de que um indivíduo que cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica estaria escondendo expressiva quantidade de drogas em uma pastagem próximo à sua residência.

Uma equipe foi deslocada para o local e passou a observar a movimentação do suspeito durante longo período, notando o momento em que ele foi até uma moita de bambu e retirou algo de um saco preto, saindo em seguida em uma motocicleta.

Com apoio de equipes da Polícia Militar o suspeito foi abordado em um beco próximo ao bairro Bela Vista.

Em uma residência em frente ao local da prisão do suspeito, onde mora uma pessoa com quem ele se relaciona foi localizado um revólver calibre 32 com seis munições.

A prisão em flagrante do investigado foi ratificada na delegacia de Polícia de Ipanema e ele foi encaminhado ao sistema prisional.

E na manhã dessa quinta-feira (30) em continuidade às diligências, policiais civis e militares retornaram ao local da apreensão registrada nesta quarta, com apoio da equipe ROCCA (Ronda Ostensiva com Cães) do 11° Batalhão de Manhuaçu.

Aplicado o cão policial Aquiles no terreno, ele localizou enterrado dentro de uma moita de bambu, duas sacolas, uma delas com mais de meio quilo de crack e a outra com aproximadamente 130 gramas de cocaína.

Segundo a polícia, somadas as drogas apreendidas em Ipanema nos dois dias seriam comercializadas com rendimento de mais de R$50 mil para os traficantes.

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

Em São Sebastião do Anta, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima dando conta que um indivíduo estava traficando na praça João Barbosa Neto, situado na área central de São Sebastião do Anta.

De acordo com as informações, um homem vestido com uma camisa do Flamengo, juntamente com sua esposa e filhos pequenos, constantemente deslocavam até uma lixeira próxima a eles, onde pegavam algo e entregavam para pessoas diversas. Foi informado que a esposa do indivíduo também o ajudava na prática do ato criminoso.

Munido das informações, a guarnição deslocou até a praça João Barbosa Neto e realizou a abordagem.

Com o homem foram encontrados R$ 30,00 e com sua esposa três celulares. Na lixeira próxima a eles foi encontrado um saco de pão com 21 envelopes de cocaína, 27 buchas de maconha e 21 pedras de crack.

O casal foi preso por tráfico de drogas.