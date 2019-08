Três acidentes, três vítimas fatais

Ocorrências foram registradas nas rodovias BR-116, MG-425 e BR-474

CARATINGA – O final de semana foi nefasto nas estradas que cortam a região. Entre a madrugada de sábado (10) a noite de domingo (11) três acidentes foram registrados e três pessoas morreram. As ocorrências aconteceram na BR-116, em Inhapim; na MG-425, entre Caratinga e Vargem Alegre; e na BR-474, em São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga.

Caminhonete cai em ribanceira e passageiro morre

O jovem Leonardo Leandro de Oliveira, 23 anos, morreu em um acidente ocorrido na madrugada de sábado (10) na BR-116, em Inhapim. Ele era o passageiro de uma caminhonete Fiat Strada. O veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Levantamentos iniciais indicam que o motorista perdeu o controle da direção. Este condutor não foi encontrado no local do acidente. Segundo levantamentos, seria Eudes Machado de Souza, morador de Inhapim, que estaria ao volante.

O corpo de Leonardo foi encontrado preso às ferragens. O acidente ocorreu na madrugada de sábado, mas as autoridades só tiveram conhecimento do fato no decorrer do mesmo dia. O caso será investigado pela Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.

Taxista vem à óbito após acidente na MG-425

O outro acidente aconteceu na noite de sábado (10), na rodovia que liga Caratinga a Vargem Alegre. A colisão frontal envolveu um Fiat Uno, com placas de Vargem Alegre, e um Gol de Paulínia (SP).

No Fiat Uno estavam o condutor Augusto César, de 56 anos, que é taxista; e a sua esposa, Elizete Pereira Teófilo, de 49 anos. O Gol era dirigido por Antônio Moreira Campos, de 24 anos. As vítimas foram levadas para o hospital de Caratinga.

Augusto César e Antônio foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar. Já a vítima Elizete foi socorrida por uma ambulância da prefeitura. Até a chegada dos bombeiros, Augusto César recebeu os primeiros socorros de um médico que estava no local no momento do acidente.

“Por volta das 21h40 recebemos o acionamento de que teve um acidente entre o trevo de Entre Folhas e a cidade de Vargem Alegre e, aparentemente, uma vítima presa às ferragens. Nós deslocamos com duas viaturas e ao chegarmos ao local uma das vítimas já havia sido socorrida pela ambulância da prefeitura e a outra estava sendo socorrida por um médico que estava no local no momento do acidente. A vítima já estava em prancha longa, colocamos dentro da viatura e terminamos de fazer a imobilização, pois, a vítima estava com duas fraturas. Uma fratura no membro superior esquerdo e outra no membro inferior esquerdo (fêmur). Conduzimos a vítima para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA). A vítima foi entregue consciente, porém, desorientada. O condutor do Gol estava se queixando somente de dores no peito. Provavelmente por causa do uso do cinto. A Elizete que estava no Fiat Uno junto com o Augusto César sofreu uma escoriação no braço esquerdo. Porém, ela estava meio confusa ainda e não sabia o que tinha acontecido. Ela foi conduzida por terceiros”, disse cabo Mariano, do Corpo de Bombeiros.

O taxista Augusto César, 56, que era conhecido como “Gustinho”, não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo (11).

Morte em colisão na BR-474

Na noite de domingo (11) houve uma colisão envolvendo um Fiat Palio e um Ford Fiesta. O acidente aconteceu no km 139 da BR-474, próximo a São João do Jacutinga, zona rural de Caratinga. Éder Corrêa Maduro, 30, motorista do Palio morreu no local. Ele trabalhava como instalador de internet e residia em Piedade de Caratinga.

Segundo informações, no Fiesta havia quatro pessoas e elas foram socorridas por terceiros, sendo levadas para atendimento médico em Caratinga. Outra informação é que todas estas vítimas não se feriram com gravidade.

Um laudo pericial irá apontar a dinâmica do acidente. A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência. De acordo com a polícia, os dois condutores não têm Carteira Nacional de Habilitação.