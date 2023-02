“TREINANDO FORTE PARA OS PRÓXIMOS DESAFIOS”

Carlos Eugênio, nadador PCD de Caratinga, já iniciou ano esportivo e segue se preparando para as competições

DA REDAÇÃO- O nadador PCD Carlos Eugênio Bastos Ramos, o Carlão, já deu início ao ano esportivo 2023. Ele destaca que participou de sua terceira prova do ano, no Espírito Santo, no dia 29 de janeiro: a Travessia do Píer em Itaipava, prova promovida pela Federação Aquática Capixaba. Na disputa da prova de 2 KM, conquistou o segundo lugar.

Mas, antes disso, Carlão já havia marcado presença na Travessia de Iriri, no dia 7 de janeiro, onde conquistou o segundo lugar na prova de 3 km e na 10ª edição da Travessia Areia Preta (Guarapari) x Praia de Peracanga, um desafio de 8 km, no dia 14 de janeiro. “Valeu muito de preparação para os objetivos desse ano”, disse.

O paratleta segue no Espírito Santo, “treinando forte para os próximos desafios”, como relatou à reportagem. E já tem mais competições à vista. “Muito obrigado a meus apoiadores. Sigo na preparação para a próxima etapa do Circuito Rei e Rainha do Mar em Cabo Frio/RJ, no dia 5 de março de 2023”.