Treinamento em comunicação acontece neste sábado (24) em Caratinga

O evento vai ser realizado na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA- Caratinga vai sediar um importante evento para quem deseja aprimorar suas habilidades de comunicação e se expressar de forma mais segura. No próximo sábado, dia 24 de agosto, das 15h às 19h, a cidade recebe o Workshop Comunicação Autêntica: Técnicas de Comunicação Não Violenta (CNV).

Com uma programação que integra teoria e prática, o workshop tem o objetivo de capacitar os participantes com ferramentas essenciais para uma comunicação mais eficaz e assertiva. Além de oferecer material de apoio e exercícios, os participantes também recebem certificado de participação.

A Comunicação Não Violenta, foi criada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, é uma abordagem que visa transformar a forma como nos expressamos e ouvimos o outro. Baseada em compaixão, empatia e autenticidade.

Os participantes vão aprender os princípios fundamentais da CNV, como observação sem julgamento, identificação e expressão de sentimentos, reconhecimento de necessidades, e como se comunicar de maneira clara e respeitosa. Além disso, o workshop abordará como a CNV pode ser aplicada tanto no ambiente profissional quanto nas relações pessoais.

A condução do evento será feita pela jornalista Beatriz Cantarino, que possui 10 anos de experiência na área de comunicação. Graduada em Comunicação Social e pós-graduada em Assessoria e Gestão da Comunicação, Beatriz também é formada em Comunicação Não Violenta e Eficaz pela PUC-RS, e Comunicação Consciente pelo Instituto CNV Brasil, e atualmente faz parte da equipe de jornalismo da UNECTV – mantida pela FUNEC.

A jornalista utiliza seu conhecimento para ajudar as pessoas a se expressarem de maneira mais clara e autêntica. Esta é a segunda vez que o “Workshop Comunicação Autêntica” acontece em Caratinga. “Minha missão é construir uma ponte entre as pessoas e o mundo, para que possam alcançar seu máximo potencial de vida, de maneira alinhada à sua essência. E a comunicação é um elemento central nesse processo. A última turma que fizemos aqui em Caratinga foi um grande sucesso, por isso decidimos ampliar o projeto e promover novamente o evento”, explica Beatriz.

Outras informações sobre o evento você encontra no Instagram @beatriz.cantarino

Para fazer a inscrição no Workshop você pode enviar uma mensagem para o WhatsApp (33) 99905-9162. O evento vai acontecer na Casa Ziraldo de Cultura que fica na Avenida Benedito Valadares 15A no centro de Caratinga.