Treinamento de simulação de incêndio fortalece segurança na UPA de Caratinga

CARATINGA — Na manhã desta terça-feira (1), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga recebeu um treinamento prático de simulação de incêndio promovido pelo Corpo de Bombeiros. A ação faz parte de uma iniciativa estadual que visa capacitar brigadistas para agir com rapidez e eficiência em situações de princípio de fogo e pânico, garantindo a segurança de pacientes e profissionais da saúde.

O sargento Jonieldis, do Corpo de Bombeiros, explicou a importância do treinamento. “É um trabalho importantíssimo que está acontecendo este mês em Minas Gerais, com o intuito de treinar nos hospitais o combate ao princípio de incêndio e o manejo do pânico. Capacitar esses brigadistas, que já foram treinados na aprovação do projeto, é fundamental para que, em uma emergência, eles possam agir imediatamente”.

Ele acrescentou que a equipe da UPA de Caratinga está preparada para proteger os pacientes e conter focos de incêndio antes que se tornem maiores.

“Aqui, temos uma equipe treinada não só para combater o fogo no início, mas também para oferecer suporte às pessoas internadas. Isso faz toda a diferença em uma situação de emergência”.

O funcionário da UPA, Henry, participou do treinamento e ressaltou a relevância da ação para o dia a dia da unidade

“Os brigadistas fizeram um curso de formação com carga horária de 8 horas, para estarem preparados para combater o fogo no início, evitando que ele se espalhe e cause danos maiores. Esse treinamento garante que o fogo seja controlado rapidamente, protegendo vidas”.

Henry também comentou sobre a parceria entre a UPA e o Corpo de Bombeiros.

“É extremamente importante esse apoio e esse treinamento. Estamos prontos para agir no princípio de incêndio, o que é vital para a segurança de todos. Quero agradecer a agilidade e o profissionalismo dos bombeiros nessa ação, que contribui muito para a área da saúde e para a população”.

O treinamento integra um projeto maior do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais, que visa a capacitação constante de brigadistas em unidades de saúde, reforçando a prevenção e o combate a incêndios, além de promover a segurança e a tranquilidade de pacientes, profissionais e visitantes.