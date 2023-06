Treinador de futebol acusado de abusar sexualmente de duas adolescentes em São Sebastião do Anta

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia de Polícia Civil em Inhapim, deflagrou, na tarde desta quinta-feira, a OPERAÇÃO BAGWELL, em São Sebastião do Anta/MG, cujo objetivo foi cumprir mandado de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor de um homem de 29 anos suspeito de aliciar e abusar sexualmente de duas adolescestes de 13 anos cada uma.

O caso:

No dia 12/06/2023 uma das vítimas noticiou o fato ao Conselho Tutelar que o investigado, treinador de futebol feminino em um projeto social no município, pediu a ela uma chuteira emprestada pediu uma chuteira emprestada e que era para levá-la na casa dele. Segundo ela, ao levar a chuteira o suspeito a segurou pelo braço com muita força e a puxou para o interior da residência.

Neste momento ele teria tirado a roupa dela a força, bem como tirou a própria roupa, oportunidade em que tentou manter conjunção carnal com ela, mas sem sucesso, de modo que o suspeito teria optado por atos diversos.