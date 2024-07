Trecho da BR-381 em MG será interditado para detonação de rochas nesta quarta-feira

A BR-381, no trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, altura do km 379, na região Central de Minas Gerais

A BR-381, no trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, altura do km 379, na região Central de Minas Gerais, será interditada nos dois sentidos na próxima quarta-feira (31 de julho), a partir das 13h, para a realização de um desmonte de rochas com uso de explosivos.

O trecho afetado está localizado entre João Monlevade e Belo Horizonte. Os motoristas que planejam trafegar pela BR-381 no trecho durante esse período devem buscar rotas alternativas ou ajustar seus horários de viagem para evitar transtornos.

A alternativa recomendada é passar pela MG-120, a estrada Nova/Itabira. Quem estiver saindo do Vale do Aço em direção a Belo Horizonte deve, em Nova Era, pegar a estrada para Itabira. Ao chegar na entrada da cidade, deve-se seguir pela estrada sentido a MG-434. A saída será no trevo de Itabira, já na BR-381, perto de Bom Jesus do Amparo.

Fonte: O Tempo