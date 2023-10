Trecho da BR-262, que passa por Manhuaçu, começa a ser recapeado

.

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) deu início nesta segunda-feira (16) às obras de recapeamento da BR-262. Os trabalhos começaram no trecho conhecido como tobogã, no sentido de Reduto para Manhuaçu.

O serviço será dividido em etapas. A primeira voltada ao recapeamento do perímetro urbano de Manhuaçu, com obras realizadas até o trevo do cafeicultor. Posteriormente, uma outra etapa será realizada para recuperar a rodovia que há anos está em péssimo estado, até o trevo de Realeza.

Não há informações sobre o prazo de término desta primeira fase ou início da segunda. Mas, quando o DNIT informou sobre a ordem de serviço para este trabalho, cogitou-se 30 dias para conclusão, em condições de clima favoráveis.

Fonte: Portal Caparaó