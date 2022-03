Trecho da Avenida Dário Grossi é interditado

Deslizamento de terra avança em direção à pista

CARATINGA- Por determinação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) foi interditada ontem parte da Avenida Dário da Anunciação Grossi, compreendida entre os lotes de nº 14 e 15, nas proximidades do posto de combustíveis Atlanta.

O motivo da interdição foi um deslizamento de terra que avança em direção à pista, desde as chuvas mais fortes do início do ano. De acordo com a Prefeitura, a área é particular e o trecho fica interditado por tempo indeterminado, até que intervenções/obras sejam efetuadas pelos responsáveis.

Para os motoristas que seguem pela Avenida, sentido Praça da Estação é preciso fazer o desvio no retorno próximo à Floricultura Caratinga. Estacas e fita zebrada foram utilizados para garantir que o local não seja acessado por veículos, devido ao risco de evolução do deslizamento.