Trapezista cai durante apresentação circense em Ubaporanga

UBAPORANGA – Uma trapezista ficou ferida depois de cair de uma altura de aproximadamente três metros, durante uma apresentação circense, na noite desta quinta-feira (20), em Ubaporanga.

A queda foi flagrada por um espectador que gravava o show. As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que a artista está suspensa por uma corda e gira por diversas vezes. De repente, o cabo se solta e a mulher cai diretamente no palco.

A vítima foi socorrida pelo Grupo de Resgate de Ubaporanga e encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. De acordo com os socorristas, ela teve uma lesão na cabeça e um ferimento na perna direita.