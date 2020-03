Alagamentos, deslizamentos e queda de muro após chuvas de domingo (1°) e madrugada de ontem

CARATINGA- As fortes chuvas de domingo (1°) provocaram alguns transtornos em diversos pontos da cidade. Foram registrados pontos de alagamento, deslizamentos de barrancos e queda de muro. Conforme informações da Defesa Civil foram 89 milímetros em 24 horas.

Na Avenida Marechal Deodoro, imediações do Supermercado Coelho Diniz, bem como nas ruas do entorno, tais como Alberto Vieira Campos e Antônia Maria Resende Fernandes, no Bairro Dário Grossi; muita lama desceu e dificultou a passagem de pedestres e condutores de veículos. No supermercado, funcionários precisaram improvisar na tentativa de conter a água que ameaçava invadir o estabelecimento comercial.

Sobre este problema da localidade, que é antigo, a Prefeitura de Caratinga informou que a equipe da Secretaria de Obras realizou um trabalho para ajudar no “escoamento mais rápido da água”. “Inclusive, hoje em dia não há acúmulo de barro no local, porém a equipe está estudando um meio de evitar por completo a concentração de água na região”.

No bairro Nossa Senhora Aparecida, um muro de uma residência localizada à Rua José Belegard desabou. Após o incidente, a proprietária do imóvel entrou em contato com o Departamento de Defesa Civil de Caratinga para o informar o deslizamento. O órgão agendou uma visita ao local, bem como o os bombeiros que registraram a ocorrência sem vítimas. As ruas João Pipote e José Belegard precisaram ser interditadas e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos amanhã.

Já no Conjunto Habitacional, o deslizamento de um barranco colocou em risco uma casa situada à Rua Santinho de Souza, na madrugada desta segunda-feira (3). Quatro pessoas residem no local e, embora três cômodos tenham sido atingidos pela lama, ninguém se feriu.

As áreas rurais também tiveram inúmeros transtornos após as chuvas. A estrada que liga o Bairro Santa Cruz a Dom Modesto ficou interditada com a queda de uma barreira. O trecho foi desobstruído na manhã de ontem, após intenso trabalho dos próprios moradores do distrito, que utilizaram uma foice para cortar os galhos de uma árvore que impedia a passagem. Em seguida, uma máquina foi encaminhada para o local, concluindo os reparos.

ALERTA LARANJA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para Caratinga e outros municípios da região com aviso de acumulado de chuva, grau de severidade perigo. O aviso que teve início às 10h40 de ontem tem previsão de encerramento para as 10h de hoje.

Os riscos potenciais são de chuva entre 30 a 60 milímetros/hora ou 50 a 100 milímetros/dia, com possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

As instruções são evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível e desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) opera o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE), informou em boletim divulgado ontem que a Zona de Convergência do Atlântico Sul segue sua atuação sobre Minas e deverá provocar acumulados significativos de precipitação, entre Norte, Noroeste, Central e Região Metropolitana do Estado.

Em previsão válida para até as 10h desta terça-feira (3), as microrregiões de Januária, Unaí, Pirapora, Bocaiúva, Montes Claros, Janaúba e Grão Mogol poderão ter acumulados entre 70/100 milímetros, em 24 horas, com localidades podendo atingir 120 milímetros. Nas microrregiões de Três Marias, Paracatu, Curvelo, Sete Lagoas, Belo Horizonte e Região Metropolitana, Itabira, Conceição do Mato Dentro, Ouro Preto, Ponte Nova, Ipatinga, Guanhães, Peçanha, Capelinha, Governador Valadares, Caratinga e Diamantina, os acumulados previstos são entre 40 e 70 milímetros em 24 horas, podendo alcançar valores de 100 milímetros.