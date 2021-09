Trânsito liberado em Realeza para as duas rodovias

Caminhoneiros fizeram manifestação, mas na tarde de ontem os trechos da BR-262 e BR-116 já tinham sido desobstruídos

MANHUAÇU – A paralisação dos caminhoneiros iniciada nessa quinta-feira (9) por volta das 6h terminou neste começo da tarde do mesmo dia, por volta de 12h30, no distrito de Realeza, com a normalização gradual do fluxo de veículos.

Com a atuação dinâmica da PRF (Polícia Rodoviária Federal), mobilizando equipes de Manhuaçu, Caratinga e de Governador Valadares, juntamente com a Polícia Militar do 11o BPM, a paralisação ocorreu sem registros.

A ideia inicial dos organizadores da paralisação seria aguardar o pronunciamento do Presidente da República, previsto para ocorrer às 14h de quinta-feira.

No entanto, caminhoneiros que não argumentaram não poder participar da paralisação, mas tinham medo de sofrer agressões ou danos nos veículos se dirigiram até os policiais para saber como proceder.

Neste horário, os policiais teriam então informado aos caminhoneiros que a permanência junto à paralisação é facultativa, cabendo ao motorista decidir sobre a adesão ou não, mas que aqueles que decidissem seguir viagem, teriam o acesso garantido sem risco de sofrer agressão ou dano ao veículo por parte de outros caminhoneiros. Com isto, a maioria optou por seguir viagem, dissolvendo as filas que haviam se formado nas duas rodovias, no perímetro de Realeza.