Trânsito e acesso liberados na Praça da Estação

CARATINGA- Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de Caratinga realizou a liberação do trânsito no trecho da Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, a Praça da Estação, onde funcionam as oficinas do executivo. Os tapumes da Praça também foram retiradas, liberando o acesso à população. Uma réplica de locomotiva a vapor, contratada a um profissional do setor artístico pelo valor total de R$ 506.000,00 também já foi instalada no local.

OBRAS

Desde 2022, a Prefeitura realiza a obra de reforma da Praça da Estação. Como parte do projeto, drenagem pluvial para tratar a questão de escoamento de água das chuvas, substituição do piso da praça em blocos de concreto e pinturas no entorno.

Como parte do paisagismo, canteiros com grama esmeralda e bancos em alvenaria de concreto. Ainda a restauração de fachadas de edificações do entorno da praça, tirando todo o reboco antigo, substituindo a pintura.

No mesmo ano, o executivo anunciou um projeto de retomada das origens na Praça, retirando o asfalto do trecho em frente às oficinas da Prefeitura e retornando ao calçamento de pedras. O projeto também previa a instalação de uma réplica de locomotiva, remetendo ao tempo histórico. Com a polêmica da proposta, havia dúvidas se o projeto seria de fato implementado.

Em março deste ano a Prefeitura decidiu retornar com o recapeamento da via. Em abril, aconteceu a contratação do profissional para confecção da réplica de locomotiva. As obras seguem na Praça.

A ESTAÇÃO

Em 1927, Agenor Ludgero Alves conseguiu a assinatura de contrato entre o município, a Estrada de Ferro Leopoldina e o estado de Minas Gerais, com a inclusão de Caratinga entre as cidades beneficiadas. Em 14 de julho de 1928 tiveram fim os estudos para a instalação da Estrada de Ferro, o que ocorreu em 1930, em meio a enormes festividades.

Conforme reportagem da página ‘Estações Ferroviárias do Brasil,’ a Estação terminal da linha (embora houvesse planos para ligá-la a Carangola), “pelo menos até 1980 ainda recebeu trens mistos: mais ou menos nesta época, o tráfego de passageiros acabou. O imóvel da estação de Caratinga possui estilo colonial de construção em alvenaria, sendo o único vestígio do tráfego ferroviário no município.

O professor Hélio Amaral acredita que a réplica instalada na Praça é convite para refletir sobre o passado. “Estou muito entusiasmado de ver a Praça tão bonita como está. Quando criança, eu tinha uma irmã que morava em Dom Lara e eu ia a casa dela visitá-la sempre de trem. O trem saía daqui, passava em Dom Lara, depois seguia na direção de Bom Jesus e Raul Soares. Segundo a história, o grande homem que trouxe o trem para Caratinga foi o Ludgero Alves, em 1930 ele ganhou a eleição para deputado federal e não deixaram ele tomar posse, que ele era de oposição. Então, o trem foi para Caratinga, a civilização chegou para Caratinga. Os passageiros traziam a revista cruzeiro, os jornais do dia e aqui ficava cheio de gente esperando as notícias chegarem do Rio”.

Hélio Amaral ainda frisa a força das ferrovias e o sucesso dos trens da Europa, cheios de passageiros e lotados de turistas. “Fiz uma viagem em 1956, do Rio de Janeiro até Caratinga, saindo da estação Leopoldina, foram dois dias de viagem, porque a BR-116 não estava asfaltada ainda. Fiquei muito triste quando na época da ditadura eles acabaram com o trem. Isso é um absurdo completo. Todos os países do mundo, a base da riqueza desses países é o trem. Recentemente, fui ao sul da Itália, escrever a vinda do padre José lá de Entre Folhas, na Calábria e fui de trem de Milão até Paola, uma cidade perto da Cecília. A riqueza da Itália é o trem, da Espanha, Portugal, Suiça, França, Alemanha. E nós tiramos o trem. Quero dar parabéns às autoridades que estão inaugurando essa praça tão bonita. A maria fumaça é uma glória para o Brasil e para Caratinga. Caratinga vai ganhar muito com isso”.