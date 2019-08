Parceria entre prefeitura e comunidade transforma depósitos irregulares de lixo em jardins

CARATINGA- A transformação de espaços públicos, que antes serviam de depósitos irregulares de lixo, em jardins. Este é o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental e comunidade.

A iniciativa de Irene Campos de Oliveira, moradora da Rua Adolfo de Matos, Bairro Aparecida I e que também é funcionária da equipe do Meio Ambiente, transformou a área próximo à sua casa em um espaço favorável à natureza e ao bem-estar deu o pontapé para o projeto com o executivo. “Era um sonho de muito tempo fazer esse jardim. Como estávamos sendo muito prejudicados por causa do lixo, resolvemos fazer, juntamos a comunidade. Um dia levantamos cedo, juntamos o pessoal, compramos, grama, pneu; cavamos, tiramos todo o entulho e fizemos o jardim. Ficou muito bonito”.

Para Irene, a mudança do espaço para um clima mais acolhedor é perceptível. “É outro cenário, hoje tenho o prazer de chegar em casa. Antigamente chegávamos e era aquela fumaça, resto de móvel velho, lixo. E agora é outro visual, a própria comunidade cuida desse espaço. Esse trabalho é para a comunidade ajudar, ao invés de jogar lixo e entulho, fazer jardins que é mais saudável. Tem que ter participação da população, é gostoso, todos ajudando a conservar. É maravilhoso”.

Mas, a ação é facilitada graças à soma de esforços da população e administração. Moradores do bairro contribuem com materiais, como pneus, garrafas pet e grama; enquanto os servidores ficaram por conta da mão de obra. Na última quinta-feira (22), a equipe da Secretaria de Meio Ambiente trabalhou na rua Inspetor Danilo Capela, no Bairro Santa Zita.

De acordo com Aline Oliveira Ângelo, diretora do Departamento de Educação Ambiental, o projeto complementa o trabalho de conscientização acerca da importância do descarte correto do lixo e da atenção para os horários de coleta. “O projeto nasceu por iniciativa dos moradores do Bairro Santa Zita, que vieram até a gente para ajudá-los a melhorar os pontos de lixo que tinham no bairro. E paralelo a isso já tínhamos experiência de outros pontos da cidade que fizeram jardim e tinha dado muito certo. Então, resolvemos fazer um trabalho junto. Sempre frisando que é um jardim comunitário, ajudamos eles, apoiamos, fazemos o jardim juntos para depois eles darem continuidade”.

Aline explica como se dá a transformação dos espaços, desde o primeiro cenário até a construção do jardim. “Vamos até o local, visitamos para ver se é viável, o que precisamos de PET, muda, grama e terra e fazemos um levantamento. Com a população local vamos conseguindo as doações, se for preciso retirar o lixo, entulho, contamos com a Secretaria do Meio Ambiente, com a prefeitura, para estar limpando o local, deixando apto a fazer o jardim. E depois junto com a comunidade confeccionamos o jardim e eles vão cuidando, colocando mais plantas. Por ser um jardim comunitário, temos muito o reciclado junto, garrafas, pneus, vasos. No Santa Zita mesmo tem na lateral meia manilha, que estava no entulho e pegamos para colocar a planta”.

A demanda pela realização dos jardins nas ruas da cidade tem sido crescente, por isso, as pessoas que estiverem interessadas em receber o projeto devem procurar a Secretaria de Meio Ambiente, situada à Avenida Moacir de Matos, 66 (em cima da Rodoviária Nova). “Muitas pessoas têm demonstrado interesse em fazer esses jardins. Preencha um formulário informando quem irá nos ajudar diretamente pela comunidade e confeccionamos”.

Para as pessoas não migrarem de ponto de depósito irregular de lixo, paralelo a esse trabalho, o Departamento de Meio Ambiente está fazendo a análise referente à rota da coleta nas localidades.