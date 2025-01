Educação e Desenvolvimento Sustentável é foco de programa da Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- A cidade de Caratinga dá um passo importante rumo à modernização e aprimoramento da educação municipal com a implementação do programa “Transforma Caratinga – Educação e Desenvolvimento Sustentável”. Criado por meio do Decreto Nº 59 de 2025, o programa tem como objetivo descentralizar e inovar a gestão financeira e orçamentária da rede municipal de ensino, promovendo maior integração entre administração pública e comunidade. Além de garantir a oferta de vagas, a iniciativa busca assegurar a permanência dos alunos no ambiente escolar, proporcionando melhores condições de aprendizado e desenvolvimento.

A proposta prevê impactos de curto, médio e longo prazo. Inicialmente, o programa pretende impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local ao priorizar fornecedores locais para o atendimento das necessidades escolares, além de aprimorar a qualidade dos materiais didáticos e capacitar tanto profissionais da educação quanto pais e alunos. Outra meta é realizar diagnósticos detalhados sobre as condições da infraestrutura escolar e identificar fatores que possam contribuir para a evasão escolar, implementando serviços suplementares para solucioná-los.

A médio prazo, o programa busca atender às particularidades de cada região do município, promovendo melhorias na alimentação escolar para reduzir problemas de saúde evitáveis e aumentar a assimilação de conteúdos. Além disso, pretende fomentar o desenvolvimento econômico local ao permitir que empreendedores da cidade forneçam produtos e serviços ao governo municipal, garantindo que as aquisições sejam feitas com base nas reais necessidades apontadas pelos profissionais da educação.

A longo prazo, a expectativa é que o programa contribua para a formação de cidadãos mais preparados para o mercado de trabalho, com melhor nutrição e saúde, refletindo diretamente na qualidade de vida da população. A iniciativa também visa fortalecer a economia local, ao permitir que os recursos arrecadados retornem para o município, e estimular a educação alimentar, garantindo impactos positivos para as futuras gerações.

A gestão do programa será realizada por uma comissão intersetorial formada por gestores das secretarias competentes, com a coordenação preferencialmente de uma entidade sem fins lucrativos com experiência na administração de verbas públicas. Para garantir a transparência, serão realizadas pesquisas trimestrais de satisfação popular e prestação de contas detalhada, assegurando que os recursos sejam aplicados de forma eficiente. A participação da população será fundamental para o sucesso da iniciativa, sendo estabelecido um canal de comunicação direto com a gestão do programa, garantindo que o foco permaneça sempre no interesse público.