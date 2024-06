Marilene Godinho lança seu novo livro em Inhapim

INHAPIM – A escritora Marilene Godinho lançou recentemente seu primeiro livro não voltado para o público infantil, “Tramoia do Destino”. Ela esteve em Inhapim e nos conta como foi essa experiência.

“Dia 6 de junho lancei meu livro Tramoia do Destino em Inhapim, no museu Casa do Bentoca.

Fiquei emocionada com a calorosa recepção. Amigos lotaram o recinto para adquirir o livro e para abraçar-me com carinho.

Tudo foi organizado pela minha ex-aluna e escritora Astrid Maciel Motta. As dirigentes do museu também foram eficientes em deixar tudo pronto para o evento.

Não sei como agradecer tanto apreço. Meu muito obrigada aos presentes e amigos que me prestigiaram. Inhapim sempre esteve em meu coração. Morei ali por alguns anos, lecionei na escola Alípio Fernandes e no ginásio de Inhapim. Convivi com Padre Geraldo e minha querida amiga Maria Zeli. Por ela cultivo até hoje uma amizade sincera que já caminha nas dobras do tempo.

Meu coração agradecido abraça Astrid, as dirigentes do museu, aos amigos especiais de antigo afeto. A todos que estiveram lá, eu agradeço comovida. As manifestações de afeto tocaram minha alma e ali, junto a todos, meu pensamento voltou aos tempos do passado e minha saudade foi se transformando em recordações do ontem que o tempo não apaga.

Conversar e abraçar a América, a Odete, minha prima, o Lafaiete, que é meu ex-aluno querido, e todos os outros, foi um momento inesquecível.

Que Deus abençoe essa terra amada da qual sou cidadã honorária e que tem uma rua com o nome de avó: rua Amélia Godinho. Também lhe dediquei uma música que todos cantam com alegria. Graças do céu caiam sobre esse povo que amo e que sempre admirei pelo gosto que tem pelas festas, pela literatura, pela fineza de trato”.

Marilene Godinho