Trailer de lanches arrombado no centro

CARATINGA – Na madrugada dessa terça-feira (27), por volta das 3h, um trailer de lanches, que fica na avenida Moacyr de Mattos, foi arrombado.

De acordo com a proprietária Amanda Bebiano da Silva, ela só ficou sabendo do arrombamento pela manhã. Os autores levaram um micro-ondas, um aparelho celular, diversos produtos, como refrigerantes e balas, além de um dinheiro usado para troco, que estava no caixa. “Já tentaram arrombar aqui outras cinco vezes, e agora conseguiram. A gente vem para trabalhar e não pode porque levaram nossas coisas e estragaram o trailer”, contou Amanda.

A estrutura do trailer ficou bastante danificada, causando grande prejuízo, impedindo de funcionar durante o dia de ontem. Próximo ao trailer tinham dois pedaços de ferro usados para o arrombamento. Os autores tentaram abrir pela frente, mas não conseguiram, então entraram pela porta.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e descobrir se alguma câmera de segurança flagrou a ação dos autores, para que sejam identificados e presos.

A proprietária disse que mais uma vez vai reforçar a segurança do trailer para tentar evitar que tenham o prejuízo mais uma vez.