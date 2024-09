Tragédia no distrito de Alegria, em Simonésia

Pai e filho morrem afogados

SIMONÉSIA – Uma tragédia aconteceu neste domingo (29/9) na região do córrego do Palmeiras, distrito de Alegria, zona rural de Simonésia. Giovani Teodoro, 43 anos, e seu Jean Gomes Teodoro, 17, morreram afogados.

A família realizava confraternização às margens do rio Manhuaçu. Em determinado momento, dois irmãos entraram na água. Instantes depois, começaram a se desesperar. Diante da situação, Giovani entrou no rio com o objetivo de salvá-los, mas acabou submergindo junto de Jean. O outro filho de Giovani, de 10 anos, foi retirado das águas por familiares e não sofreu danos.

Os bombeiros militares de Manhuaçu, juntamente com a Brigada Municipal de Ipanema, realizaram buscas submersas, e encontraram os dois corpos a uma profundidade aproximada de 3,5 metros.

Pai e filho foram encontrados perto do local indicado pelos familiares, onde haviam sido vistos pela última vez. A perícia da Polícia Civil e a funerária foram acionadas, para realizar os trabalhos de praxe.

Fonte: Portal Caparaó