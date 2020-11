Tragédia na zona rural de Caratinga

Criança morre ao cair de cavalo em Dom Modesto

CARATINGA – A tarde desta terça-feira (24) foi marcada por uma tragédia na região do córrego do Macaco, em Dom Modesto, zona rural de Caratinga. Carlos Daniel Rodrigues Teixeira, 12 anos, morreu ao cair do cavalo.

Conforme informações, a criança bateu a cabeça no chão e o cavalo também teria caído sobre ela. Foi o pai de Carlos Daniel que o encontrou caído. Ele levou o filho para o Hospital CASU em Caratinga, mas o garoto não resistiu aos graves ferimentos.