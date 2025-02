TRAGÉDIA NA MG-111

Carro cai no rio e criança morre

MANHUAÇU – A tarde desta segunda-feira (3) foi marcada por uma tragédia no km 61 da MG-111, trecho entre Manhuaçu e Simonésia. Um carro caiu no rio e uma criança de dois anos morreu afogada.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Militar de Santana do Manhuaçu e Simonésia realizavam operação na rodovia, quando depararam com um veículo Fiat Uno, que seguia no sentido Santana do Manhuaçu/Manhuaçu. Os policiais viram quando o veículo saiu da pista, descendo pela ribanceira e ficando totalmente submerso.

De imediato, as equipes desceram a ribanceira e conseguiram acessar o rio, onde viram uma mulher, 25 anos, submersa e uma criança de 8 anos sobre o veículo no rio. Os militares entraram no rio e realizaram o salvamento da mãe e da criança. Entretanto, a mãe, aos prantos, ainda relatou que havia mais uma criança de 2 anos de idade no interior do veículo, presa ao dispositivo de retenção. Os policiais mergulharam várias vezes até o momento em que conseguiram resgatar a criança de dentro do veículo, que foi repassada a outros militares que estavam as margens do rio, e por diversas vezes tentaram reanimar através de massagem cardíaca, deslocando rapidamente para o pronto socorro de Simonésia, onde a criança foi entregue aos cuidados da equipe médica, porém, ela não resistiu e veio a falecer.

A mãe, que era a motorista do veículo, e a criança de 8 anos tiveram ferimentos leves e ficaram sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).