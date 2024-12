TRAGÉDIA NA BR-474

Rompimento total da pista no trecho entre Ipanema e Aimorés resulta em três mortes e deixou duas pessoas feridas

IPANEMA – O trecho da BR-474, compreendido entre Ipanema e Aimorés, foi ‘cenário’ de uma tragédia na noite desta quarta-feira (18). Uma cratera se abriu e dois carros caíram, resultando em três mortes e duas pessoas feridas.

VÍTIMAS

O incidente envolveu dois veículos cujos seus ocupantes tiveram o infortúnio de passar neste trecho justamente no momento em que houve o rompimento da pista. O veículo Fiat Palio foi retirado da cratera com o condutor em estado estável, mas o Celta, o soterramento dificultou a identificação imediata.

No Celta estavam cinco ocupantes: João Martins da Rocha, 67 anos, que foi socorrido ao hospital César Leite, em Manhuaçu; Maria do Carmo Oliveira, 64, que foi levada para atendimento médico em Ipanema. Ambos permaneciam internados até o final desta edição. Já Maria Isabel Vieira Campos, 72, Maria Célia de Miranda Ferreira, 72 e Zélia Alves de Faria Rodrigues, 74, morreram no acidente. O ocupante do Palio, Elivander de Oliveira Dias Machado, 43, não se feriu.

VIA INTERDITADA

A via foi interditada imediatamente para a realização de trabalhos da perícia técnica e para garantir a segurança dos motoristas. As operações de remoção do veículo soterrado e reparos na pista dependem de condições climáticas e de segurança.

O local permanecia sob isolamento até o final desta edição, e a Polícia Civil investiga o caso com apoio da perícia técnica e das autoridades competentes.

A Polícia Civil reforça a importância de os motoristas evitarem a região e buscarem rotas alternativas.